Es geht um Personen

Am Ende hat der Wähler immer recht. Das gilt auch, wenn sich das Kräfteverhältnis in so manchem Gemeinderat nach den Wahlen, wie in Bad Tatzmannsdorf, Hannersdorf, Litzelsdorf, Markt Allhau, Oberwart oder Pinkafeld verändert hat.

Das sind nämlich jene Orte, wo die Bürgermeister künftig ohne Mehrheit regieren müssen. Betrachtet man das Gesamtergebnis im Bezirk, dann sind das auffallend viele Gemeinden im Gegensatz zu den letzten Wahlen, wo es klar war, dass die Bürgermeister-Fraktion auch in den meisten Fällen die Mehrheit im Gemeinderat stellt.

Ein Beispiel, dass aber auch wieder gut zeigt, dass Bürgermeisterwahlen immer Persönlichkeitswahlen sind und wenig mit den Parteien zu tun haben. Das ist vermutlich auch der Grund, warum gleich fünf Bürgermeister im Bezirk zwar Parteistimmen verloren haben und somit ihre Absolute, aber künftig trotzdem weiterregieren dürfen.