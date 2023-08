Es geht um viel

Schon alleine, dass die Handelskette Billa überlegt, die Schließung des Marktes in der Oberwarter Steinamangererstraße zu überdenken, ist schon als Achtungserfolg zu vermelden. Sollte die Schließung durch die Protestes nur hinausgezögert werden, ist es auch ein kleiner Erfolg, der zeitgt, dass man sich als Bürgerin oder Bürger und als Stadt nicht alles gefallen lassen muss. Dass Unternehmen wirtschaftlich denken müssen, spielt in besagter Causa zwar eine Rolle, viel mehr aber, dass man jahrelang Supermarkt, um Supermarkt hingestellt hat, um Jahre später drauf zu kommen, dass das alles doch so keine gute Idee war. Für die Handelskette Billa ist es natürlich bitter, wenn das Betreiben von vier Märkten in einer 8.000-Einwohner-Stadt nicht mehr rentabel ist, aber die Menschen haben sich an ihre Supermärkte gewöhnt und gerade bei besagtem Billa-Markt in der Steinamangererstraße hängt noch viel mehr davon ab, nämlich, dass die Filiale den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorengartens und das sind immerhin über 240 ein Stück Lebensqualität sichert.