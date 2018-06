Zwei Aspekte werden nach den Unwettern der vergangenen beiden Wochen heftig diskutiert: Zum einen der noch immer nicht umgesetzte Hochwasserschutz für Loipersdorf, zum anderen die Behinderung von Einsatzkräften durch Schaulustige.

Beim Bau des Rückhaltebeckens – übrigens auf dem Hotter der steirischen Ortschaft Kroisbach, was die Planung angesichts der Beteiligung zweier Bundesländer erschwert – erklärt sich die lange Dauer des Vorhabens zum Teil durch Grundstückeigentümer, die nicht verkaufen wollen. Enteignungen sind bei Hochwasserschutzprojekten aber ungleich schwerer durchzubringen, als im Straßenbau.

Womit wir auch schon beim nächsten Aufreger wären: Den von filmenden und fotografierenden Autofahrern in Gefahr gebrachten Einsatzkräften der Feuerwehr, die aufgrund des zunehmenden „Katastrophentourismus“ einen Appell veröffentlicht haben. Gaffen wird auch bei Verkehrsunfällen immer öfter zum Problem, bedingt durch den Wettlauf um das schnellste Bild in den sozialen Medien. Vor dem Posten sollte aber zumindest einmal kurz nachgedacht werden, was man als Opfer oder als dadurch in Gefahr gebrachter Feuerwehrmann davon halten würde – nämlich nichts.