Für & Wider

Die Baulandmobilisierungsabgabe polarisiert, das hat sich auch bei der Infotour von Landesrat Dorner gezeigt. Während die SPÖ Grundbesitzer motivieren will, brach liegendes Bauland selber zu nützen oder zu verkaufen, spricht die ÖVP von Enteignungen. Beide Argumente haben etwas für sich.

Gerade im Südburgenland, wo man mit der Abwanderung kämpft, sollte Bauland nicht nur leistbar, sondern auch verfügbar sein. Verständlich auch das Argument, dass vererbter Grundbesitz aus Uromas-Zeiten nicht so einfach entwertet werden soll. Wer will schon tief in die Tasche greifen und selbst kaufen, was ihm ohnehin gehört. Wie immer geht es auch in der Causa ums Geld und nicht nur um das, „weil es schon immer so war“.

Ob der umstrittenen Abgabe mit teils fragwürdigen Ausnahmen (Stichwort: Kirchen), ist es aber auch der Zeitpunkt, der denkbar ungünstig kommt. Die hohe Inflation macht das „Häuselbauen“ für Otto Normalverdiener derzeit ohnehin unmöglich.