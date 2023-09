Gemeinsam geschafft

Eigentlich war die Schließung der Billa-Filiale in der Oberwarter Steinamangererstraße beschlossene Sache. Doch die Rollator-Gang rund um Hans Robeischl machte mobil und zwang den Konzern umzudenken. Wir von der BVZ gaben den Protest-Senioren Raum und begleiteten den Kampf der Pensionisten über mehrere Wochen, bevor andere Medien überhaupt erst auf den Plan kamen. Jetzt berichten alle von einem großen Sieg, doch Vorsicht. Es ist nur ein Etappensieg, das ganze Rennen ist noch nicht gewonnen. Der REWE-Konzern lässt die Filiale bis auf Weiteres offen. Jetzt gilt es, das Angebot zu nutzen und genau in dieser Filiale einzukaufen. Die Einkäufe der Senioren sind zu wenig. Bis auf weiteres kann heißen, schauen wir mal, wie sich die Filiale rentiert. Warten wir ab, bis sich der Sturm gelegt hat. Das sind Mutmaßungen, klar. Aber ein Lebensmittelkonzern ist kein Sozialmarkt. Hier geht es um Umsätze. Knallhart und kalkuliert. Daran sollte man denken, bevor man zum Supermarkt am Ortsrand fährt.