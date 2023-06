Gemeinsam statt einsam

Es soll ein Ort voller Lebensfreude werden: die Rede ist vom Wohnprojekt „VIVIO“, welches von Pfarrerin Sieglinde Pfänder und Allgemeinmediziner Klaus Peter Schuh entwickelt und gemeinsam mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in Oberwart umgesetzt wird. Die Idee ist eine großartige, wenn auch auf dem Land nur schwer umsetzbar, waren sich auch die Initiatoren einig, dass man der Zeit für solch innovativen Projekt möglicherweise ein wenig voraus sei. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt und so gilt es jetzt Überzeugungsarbeit zu leisten – allen voran bei der Generation 60+, um dem besonderen Wohnprojekt bald Leben einzuhauchen. Die Vorstellung, sich im Alter gemeinsam zu unterstützen, um kleinere Defizite auszugleichen und trotzdem selbstbestimmt und vor allem nicht einsam alt zu werden, ist eine schöne. Allen voran braucht es jetzt aber genau jene Menschen, die Gewohnheiten hinter sich lassen und sich in der Blüte ihres Lebens in ein neues Abenteuer wagen.