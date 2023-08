Geplant und durchdacht

Wer auf ein Demo-Thema setzt, muss es für die Öffentlichkeit interessant machen. Es geht darum, Brücken zu den Interessen anderer zu schlagen. Das tut Hans Robeischl, weil es hier um die Interessen einer ganzen Wohnfamilie geht. Um die Rollatoren-Gang, wie die Senioren in Oberwart mittlerweile liebevoll genannte werden. Die Oberwarter Protest-Senioren machen aufmerksam und umso erstaunlicher ist es, dass sich der REWE-Konzern noch kein einziges Mal zu den Protesten zu Wort meldete. Weder bei den Senioren, noch in der BVZ-Redaktion. Denn schließlich geht es hier schon lange nicht mehr nur um eine geplante Schließung. Die Senioren planen mit Rollatoren und Rollstühlen auf die Straße zu gehen. Um zu zeigen, was sie für ein Leben in Würde brauchen. Sowas zu tun ist in demokratischen Staaten fest verankert und wenn Hans Robeischl die Bewilligung für die Demo bekommt, dann wird das weit über das Burgenland hinaus mediale Wellen schlagen. Und spätestens dann werden die Karten völlig neu gemischt.