Große Fußstapfen

Mit Mario Raba hat die ÖVP einen neuen Stadtparteiobmann. Was innerparteilich für wenig Überraschungen sorgt, ist extern anders, vor allem in Hinblick auf die Nachfolge von Stadtchef Georg Rosner. Der hat nämlich schon von sich hören lassen, dass die nächste Bürgermeisterwahl kein Thema für ihn sei. Wenn es auch niemand zugeben will, das Rennen um seine Nachfolge ist längst eröffnet. Mit der, seit der vergangenen Gemeinderatswahl, erstarkten SPÖ und den neuen Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat, werden die nächsten Jahre politisch spannend. Ohne Konsens im Gemeinderat gibt es nämlich keine Beschlüsse. Während das politisch für die SPÖ bedeutet, dass man aktiver am Geschehen mitmischen kann, ist die Rolle der ÖVP in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt. Für Raba keine leichte Aufgabe, die politische ÖVP-Dominanz auch in Zukunft hochzuhalten. Die Fußstapfen von Stadtchef Rosner sind jedenfalls groß, es geht um sein politisches Erbe.