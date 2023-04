Hilfe von oben

Viel diskutiert und heftig kritisiert, hat sich der Stadtgarten in Oberwart zu einem Begegnungs-Hotspot etabliert. Eine Baustelle beseitigt, tut sich aber gleich eine Neue auf, nämlich die Dauerbaustelle Innenstadt. Der neu gegründete Ausschuss für Standortmanagement hat sich dem Thema verschrieben und mit der Rückkehr der Einkaufsnacht, allerdings unter neuem Namen, bereits erste Erfolge verkündet. Ums „Eingemachte“ wird es auch gehen, wenn man versucht, die Innenstadt für Betriebe wieder attraktiv zu machen. Auch ein im Vorjahr präsentiertes Konzept für eine klimafitte Innenstadt wartet weiter auf die Umsetzung. Um all das künftig zu realisieren, braucht es neben viel Geld, auch eine Verkehrsentlastung entlang der Hauptstraße und die will man jetzt mit Hilfe des Landes erreichen. Im Hinblick auf die nächste Gemeinderatswahl sicher ein Wahlzuckerl für die SPÖ, denn die Stadt hat es in den letzten Jahren definitiv verschlafen, Projekte aus der Schublade auch umzusetzen.

Oberwarter Innenstadt Tauschgeschäfte mit dem Land wackeln