Information ist wichtig

Zwei Jahre war es um die Pläne, in Markt Allhau das erste Krematorium im Burgenland errichten zu wollen, still. Geplant wird das Projekt von einem örtlichen Bestatter, der sich aber in Sachen Informationsfluss sehr zurückhaltend zeigt. Was mittlerweile aber fest steht: Die Flächenwidmung für den geplanten Standort ist durch. Seitens des Projektbetreibers befinde man sich weiter in der Planungsphase. Während in Markt Allhau bislang wenig kritische Stimmen zum Projekt laut wurden, wird im Nachbarort Wolfau sehr wohl diskutiert. Ein Schreiben, welches an die örtliche Politik ging, soll im Gemeinderat verlesen werden. Genau jene Sorgen der Bürger, nämlich Lärm- und Geruchsbelästigung, sind es, die in der weiteren Diskussion für Probleme beim Projektbetreiber sorgen können. Aufklärung wäre umso wichtiger, denn so lassen sich viele Vorbehalte bereits im Vorfeld entkräften.