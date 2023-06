(K)ein Tabu

Immer weniger Menschen greifen zur Zigarette, aber immer mehr Jugendliche schrecken nicht vor dem Drogenkonsum zurück. Auch am Land ist der Umgang mit Drogen – zumindest unter Jugendlichen – ein normalerer geworden. Das ist alarmierend. War es früher nicht so einfach mit Drogen in Kontakt zu kommen, so hat sich das in Zeiten von Socialen Medien geändert. Während unter anderem auf Snapchat sogar aktiv Drogen angeboten werden, wird auf Tick Tock unter der Verwendung von bestimmten Hashtags der Umgang mit Drogen verherrlicht. Mit Projekten, wie der Offenen Jugendarbeit in Oberwart und Pinkafeld oder jenem erstmals durchgeführte Fortbildungsprogramm für Schüler der BAfEP hat man im Bezirk die Zeichen der Zeit erkannt. Auch, wenn diese Präventionsmaßnahmen nur kleine Werkzeuge im Konflikt mit dem Umgang von Drogen sein mögen, sind es Maßnahmen, die davor schützen, dass der Dealer zwar ins Kinderzimmer kommen mag, dort aber keinen Erfolg hat.