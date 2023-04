Kontinuität gewinnt!

Und wieder stehen die Güssing/Jennersdorf Blackbirds im Finale der 2. Basketball-Bundesliga. Nach einem deutlichen 72:48-Erfolg beim entscheidenden dritten Semifinal-Duell in Tirol fixierte die Mannschaft von Daniel Müllner am vergangenen Samstag den Einzug ins Endspiel. Beachtlich: Es ist bereits der fünfte Finaleinzug der Blackbirds seit ihrer Zugehörigkeit zur 2. Liga – eine unfassbare Beständigkeit. Und die hat einen Grund: In Güssing wird einfach gute Arbeit geleistet, vor allem aber Wert auf Kontinuität gelegt. Mit Christoph Astl, Sebastian Koch oder Bernhard Koch haben die Blackbirds seit Jahren gestandene Akteure in ihren Reihen. Die eingespielten Abläufe machen sich jedes Jahr aufs Neue bezahlt. Bleibt zu hoffen, dass diese Kontinuität nun auch in der Finalserie den Ausschlag gibt. Dort treffen die Güssinger ab Samstag auf Mistelbach. Ein starker Gegner – ja. Mit der Erfahrung der letzten Jahre, sind aber auch die Niederösterreicher ganz sicher zu biegen.