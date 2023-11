Kunst ist nie anonym

Kultur setzt Akzente, das färbt ab, aber Kultur ist nicht für Wertschöpfung zuständig. Da kann man noch so viel fragen, was so ein Projekt wie „Daphnes Garten“ der Gesellschaft bringt. „Was bleibt in der Region? Was ist nachhaltig daran?“ Solche Fragen tauchen im Vorfeld einer derart üppigen Produktion auf. Eben erst, anonym, mit unterdrückter Nummer am Display. „Wer braucht so einen...“.

So etwas ist absurd: Denn, ob man Kultur mag oder nicht, ob man Peter Wagner gut findet oder nicht. Das muss auf kultureller Ebene beurteilt werden. Kunst hat eine Daseinsberechtigung und kann nicht an Wertschöpfung gemessen werden. Und trotzdem bemühte sich der Oberwarter Autor und Regisseur schon in den 1990-iger-Jahren nachzufragen, was denn so aus einem Stück in der Region bleibt. Das wollte der Anrufer eben nicht hören, weil es da nichts zu kritisieren gibt.

Peter Wagner polarisiert. Man mag ihn, oder man mag ihn nicht. Und wer ihn anonym nicht mag, der sollte besser schweigen.