Mit Tempo 100

Täglich bewegen sich mehrere tausend Autos durch Oberwart. Das Thema ist dementsprechend gegenwärtig in vielen Debatten rund um die Verkehrssicherheit und das nicht nur nach dem tödlichen Unfall im Bereich der Messelände/Feldgasse. Stadtchef Georg Rosner hat jetzt mit seiner Unterstützung einer Forderung des Verkehrsclubs Österreich, nämlich Tempo 30 im Ortsgebiet, aufhorchen lassen. Für SPÖ-Vize Michael Leitgeb ein Punkt, den man diskutieren kann, allerdings erst, wenn es ein fertiges Verkehrskonzept für die Stadt gibt. Und hier liegt der Punkt: Der Bezirksvorort hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt, ob es der Bau des eo, des Krankenhauses oder der Neubau des Schulcampus ist. Für die Stadt bedeuten all diese Projekte einen Auftrag, nämlich den Verkehr dementsprechend der Frequenz neu zu ordnen. Eine 30er-Zone bringt zwar weniger Lärm und einen geringeren CO2-Ausstoß, aber definitiv kein geringeres Verkehrsaufkommen.