Neue Besen kehren besser

Die Oberwarter Einkaufsnacht war über viele Jahre ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Nach einem „Abbrenner“ im Juni des Vorjahres, wollte man im Herbst einen neuerlichen Versuch starten. Diese Rechnung haben die Verantwortlichen ohne die Wirtschaftstreibenden gemacht, die ohnehin nicht mehr in großer Zahl in der Innenstadt vertreten sind. Das Interesse war so gering, dass man die Einkaufsnacht absagen musste. Der Ausschuss für Standortmanagement und Gemeindekooperationen unter dem Vorsitz von Vizebürgermeister Michael Leitgeb (SPÖ) will jetzt einen Neustart wagen. Ein mutiger, aber wichtiger Schritt, denn weckt man solche Events nicht aus dem Dornröschenschlaf, können sie für immer gestorben sein. Was es braucht, ist ein neues Konzept und das nicht nur, um die Wirtschaftstreibenden zu überzeugen, sondern vor allem die Besucherinnen und Besucher.