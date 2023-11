Weihnachtsmärkte haben Tradition, weil sie ein Impulsgeber für den Tourismus sind. Und wenn dieser Selbstläufer läuft, herrscht Ruhe unter den politischen Fraktionen. Dann riecht es förmlich nach Advent.

In Oberwart ist von vorweihnachtlicher Stimmung wenig zu spüren und das hat nichts damit zu tun, dass es noch ein paar Wochen bis zum Heiligen Abend sind. Die SPÖ wird laut, forciert den ersten Weihnachtsmarkt nach vier Jahren, vergisst aber nicht, ein paar Giftpfeile auf den Bürgermeister abzufeuern. Und der Stadtchef ärgert sich über diese rote Provokation maßlos. Das ist köstlich, ist aber nichts besonderes, denn so funktioniert Politik und am Ende einigt man sich nach hitzigen Diskussionen dann doch auf ein gemeinsames Ziel.

Fazit: Wer streitet, bezieht Position und steckt Grenzen ab. Ein ordentlicher Krach mit Blitz und Donner belebt die Demokratie um einiges mehr, als erzwungene Harmonie. In diesem Sinne: Neues Thema, neuer Streit. Themen gibt es in Oberwart ja genug.