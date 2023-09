Nicht richtig transportiert

Die Sporthalle Oberwart hat einige Jahre am Buckel. Da kann das Dach schon mal undicht werden. Die Gemeinde saniert und repariert seit Jahren, weil es zu den Aufgaben einer Kommune zählt, Sportstätten in Schuss zu halten. Und da ist es durchaus legitim, dass sich die Gemeindeverantwortlichen durch Thomas Linzers Wasserstandsmeldungen auf den Schlips getreten fühlten. Aber Linzers Wunsch nach einer neuen Halle macht schon auch Sinn. Die Sporthalle ist als Sportstätte nicht so attraktiv, wie ein neuer Gunners-Dome, der allein schon vom Entertainment-Charakter mega wäre. Da sind die Pferde mit dem Gunnersboss etwas durchgegangen, weil er für seinen Sport brennt. Und dass die Wünsche medial angedacht wurden, war ungeschickt. Allerdings mit dem Bonus, dass jetzt über die Halle nachgedacht wird. Ob Sanierung, oder Neubau, das wird sich in Gesprächen zeigen. Denn beides kostet Geld. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber bitte in absehbarer Zeit. Ein undichtes Dach ist nur der Anfang.