Die Diskussionen rund um die Schließung des Kindergartens Buchschachen ist ein Beispiel für die aktuelle Situation im südlichen Burgenland mit seinen 72 Gemeinden und 166 Ortsteilen. In vielen davon sind die Kinderbetreuungseinrichtungen die einzigen „Institutionen“ im Ort.

Der Verlust von Kindergarten oder Volksschule wäre für viele Ortsteile eine Katastrohe, weil damit eine Negativspirale nach unten in Gang gesetzt wird: Eltern mit Kindern siedeln sich eher in Orten mit Betreuungseinrichtungen an, eine noch stärkere Überalterung als jetzt wäre die Folge. Andererseits kann man die demografische Entwicklung aber auch nicht negieren, ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung insgesamt schrumpfen – in den Bezirken Güssing und Jennersdorf tut sie das bereits.

Aber auch in den „Plus-Bezirken“ zeigt sich ein klarer Trend, nämlich Zuzug in den Städten, Abwanderung in der Peripherie. Diese Entwicklung wird man nicht stoppen können, aber die Verantwortlichen werden versuchen, sie solange wie möglich hinauszuzögern. Einzig mit der Hoffnung, dass sich die Situation vielleicht wieder ändern könnte. Und die Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt.