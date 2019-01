Die Ausgangslage für den SC Unterfrauenhaid ist klar. Wenn man noch ein Wort mitreden will, was den Aufstieg in die 1. Klasse Mitte betrifft (die Top-Zwei der 2. Klasse dürfen bekanntlich rauf), darf man sich im Frühjahr kaum mehr Ausrutscher leisten.

Unlösbar ist die Aufgabe nicht. Vier Punkte hinter dem Zweiten Pöttsching und sechs Zähler hinter Leader Piringsdorf liegt man in Lauerstellung auf Platz drei. Der Aufstiegskampf ist ohnehin schon lange eine Sache des besagten Trios. Doch wenn der SCU im Rennen bleiben will, braucht es nicht nur einen guten Rückrunde-Start, sondern vor allem Konstanz. Nach dem Abgang von Mittelfeldmotor Ivan Mihailovic wird in diesem Zusammenhang ein ebenbürtiger Nachfolger auf dessen Position nötig sein, um die Stabilität im Mittelfeld (eine der großen Stärken der Elf von Wolfgang Weber in der Hinrunde) aufrechtzuerhalten.

Mit Stürmer Detre Ivancsics hat man bereits eine Offensivkraft verpflichtet. Das spricht für die Ambitionen. Spielerisch hat die Mannschaft auch genug Qualität, um weiterhin vorne mitzumischen. Jetzt geht es aber auch um den längeren Zeitraum dieses Vorhabens. Und dafür braucht es mehr Breite im Kader. Gut möglich also, dass Unterfrauenhaid bis zum Ende der Transferzeit am 6. Februar nochmal aktiv wird. Das wäre dann eine Kampfansage.