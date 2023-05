Es wurde diskutiert und protestiert, aber seit Kurzem steht fest, das älteste Freibad des Burgenlandes, jenes in Oberschützen, darf auch in Zukunft bestehen bleiben. Die Pläne der Gemeinden Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf, die ein gemeinsames neues Freibad errichten wollten, sind vom Tisch. Grund für die Überlegungen waren kostspielige Investitionen, die zur Erhaltung und Sanierung des ältesten Freibades getätigt hätten werden müssen. Die Emotionen in der Debatten waren zu groß, was die Gemeinde letztendlich auch dazu veranlasste, doch den teureren Weg einzuschlagen. 800.000 Euro soll die Sanierung des Freibades in Oberschützen kosten. Ein Projekt, welches aus Kostengründen auch über mehrere Jahre umgesetzt werden soll. Die Entscheidung, Bestehendes zu sanieren ist aber nicht nur aus geschichtsträchtiger Sicht die richtige, sondern auch aus umweltpolitischer. Es wäre ein mächtiger Fehltritt seitens der Politik gewesen wertvollen unverbauten Boden für den Bau eines neuen Freibades zu vergeuden.