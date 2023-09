Schule der Zukunft

in Schulcampus lebt. Alles ist offen, alles ist frei. Und dafür wird nun auch in Oberwart viel Geld in die Hand genommen. Denn eines ist klar: zeitgemäße pädagogische Konzepte machen ein Umdenken bei der Planung von Schulgebäuden notwendig. Die klassische Schule mit langen Gängen und Klassenzimmern auf jeder Seite des Flurs ist vorbei. Von verstaubtem Frontalunterricht ist moderne Pädagogik Lichtjahre entfernt. PädagogInnen beschäftigen sich mit Schulqualität und Schulentwicklung und verbringen viel Zeit mit Fortbildungen. Die pädagogische Hochschule im Burgenland leistet dabei wichtige Arbeit und davon profitieren nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern auch Architekten, die eine Schule bauen. Das Klassenzimmer ist nur ein Raum von vielen, es braucht offene Lernumgebungen, es braucht Räume, in denen Teams arbeiten.

Oberwarts Bürgermeister spricht von der größten Investition in der Geschichte der Stadt. Das ist mehrfach richtig. Denn der Campus spiegelt die Zukunft der Schule wider.