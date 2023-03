Solidarisch fürs Wasser

Das Pool als Wohlstands- und Luxusproblem, das die Wasserversorger vor Herausforderungen stellt, auf der einen Seite und die steigenden Energiekosten, die viele Haushalte aus der ohnehin angespannten finanziellen Lage außer Balance bringt auf der anderen. Das Bild, das sich aktuell zeigt, ist deutlich. So oder so, sind wir alle auf Trinkwasser angewiesen und darauf will man seitens des Wasserverbandes Südliches Burgenland — nicht nur rund um den Tag des Wassers am 22. März aufmerksam machen — sondern das ganze Jahr. Die Ressource Wasser ist Nahrungsquell für alle. Genau darum geht es beim Pool-Füll-Kalender. Sich solidarisch mit der Gesellschaft zu zeigen und seinen Termin für die Poolfüllung zu buchen, um die Wasserversorgung aufrecht zu erhalten. Denn braucht die Feuerwehr im Brandfall Löschwasser, wird auch das Pool im Garten wenig nützen, wenn die Leitung leer bleibt.