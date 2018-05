Fakten muss man ins Auge sehen: Das Südburgenland schrumpft – vor allem die Bezirke Güssing und Jennersdorf sind betroffen, Oberwart entwickelt sich aufgrund der starken Wirtschaft und der guten Verkehrsanbindung relativ stabil. Und da wären wir auch schon bei den Perspektiven für die Zukunft – und die schauen für Oberwart und Jennersdorf nicht so schlecht aus, vor allem dank der im Vergleich zu Güssing besseren Verkehrsanbindung.

In Oberwart wird die Bahn wieder mehr zum Thema und in Jennersdorf ist der Baustart für die Schnellstraße S7 erfolgt. Zwei Projekte, die sowohl Wirtschaft als auch Mobilität fördern, können der Region bei ihrer Entwicklung nur helfen. Für Güssing braucht es andere Perspektiven – und vielleicht hilft hier ein Blick auf die Entwicklung in Stegersbach. Dort gibt es dank des florierenden Tourismus eine positive Bevölkerungsentwicklung und davon profitieren auch die umliegenden Gemeinden. Natürlich kann man nicht in jedem zweiten Dorf eine Therme bauen, aber wenn sich der Bezirk insgesamt mehr auf seine Stärken im touristischen Bereich besinnt, dann kann sich dadurch eine Chance ergeben, die Trendwende zu schaffen.