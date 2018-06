Die Aufregung rund um die Legalisierung des Uhudlers vor rund zwei Jahren hat eines bewirkt: Das Kultgetränk ist in aller Munde – und das im wahrsten Sinn des Wortes. Egal ob Wein, Saft oder Tee und jetzt auch noch Honig und Bier: Wo Uhudler drauf steht, sind Geschäfte drin. Und das bringt natürlich wieder mit sich, dass immer mehr Winzer und Produzenten auf den Zug aufspringen.

Ob dieser in eine nachhaltig gute Zukunft fahren wird, hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon wird sein, wie sich das „Uhudlerland“ schlussendlich entwickelt. Wichtige Schritte auf dem Weg hin zur Marke wurden bereits gemacht, aber es gibt noch viel mehr Potenzial. Wie man dieses voll ausschöpft, das zeigen die steirischen Nachbarn im „Vulkanland“, dessen Produkte auch schon in zahlreichen Supermärkten zu finden sind. Bis dahin sind zwar noch viele Schritte zu gehen, aber die Richtung, die sich in den vergangenen zwei Jahren heraus kristallisiert hat, stimmt: Mittlerweile identifiziert man sich in der Region mit dem Uhudler und hat diesen als Chance begriffen.

Und ganz ehrlich: Wohin würden Sie lieber auf Urlaub fahren – ins Südburgenland oder ins Uhudlerland? Eben.