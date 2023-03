SV Oberwart: Euch stoppt keiner mehr!

3:1-Heimsieg, knapp 1.300 Zuseher im Informstadion und eine Leistung, die das burgenländische Fußball-Unterhaus staunend zurückließ: Der SV Oberwart lieferte am letzten Freitagabend gegen Burgenlandliga-Herbstmeister Parndorf eine beeindruckende Vorstellung ab. Meisterlich – dieses Wort trifft auf die Elf von Patrick Tölly am besten zu. Sechs Punkte Vorsprung sind der verdiente Lohn einer Serie, die mit 13 Siegen und einem Remis nicht enden will. Wohin die Reise führt? In die Ostliga, da führt kein Weg mehr daran vorbei, selbst wenn man demnächst auch mal wieder ein Spiel verlieren sollte. Thomas Herrklotz und Co. stoppt heuer keiner mehr. Die Krux wird dann über den Sommer eher der Spagat zwischen qualitativ richtigen Verstärkungen und dem Erhalt des homogenen Kaders sein. Dass das nicht einfach ist, sieht man an derzeitigen rot-goldenen Beispielen. Die Ostliga ist kein Zuckerschlecken – da schaden Erfahrungswerte nicht.