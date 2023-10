Tempo 30 spaltet

Die norddeutsche Stadt Buxtehude gilt als Pionier in Sachen Verkehrsberuhigung. Da wurde ein Großversuch zu Tempo 30 schon vor 40 Jahren gemacht und für gut befunden. In Berlin oder Graz lockt Tempo 30 keinen mehr aus der Reserve. Und trotzdem stößt das Thema auf Widerstand. Weil das in den Köpfen einfach nicht rein geht, fast genau so schnell ans Ziel zu kommen, wenn man langsamer fährt. Irren ist menschlich.

In Buxtehude wurden Betonklötze auf die Straße gestellt, um Autofahrer zum Slalomfahren zu zwingen. Das hat man auch in Österreich versucht, aber das war mühsam. Die Kübel wurden von Gegnern nachts von der Straße geholt und die Zeit, die solche Aktionen brauchten, hätte Tempo 10 gerechtfertigt.

Die Argumente fürs Langsamfahren sind damals wie heute die selben: mehr Sicherheit, weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm. Es geht darum, die AutofahrerInnen von Notwendigkeit und Nutzen zu überzeugen. Doch so lange es Studien gibt, die genau das Gegenteil sagen, wird das schwierig.