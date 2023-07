Transparenz geht anders

Zum vierten Mal in Folge veröffentlichte die Stadt Oberwart einen Transparenzbericht. Der Bevölkerung will man damit einen umfassenden Einblick in die finanzielle Gebahrung bieten. In besagtem Druckwerk kann man beispielsweise nachlesen, wie viel Geld die Stadt mit der Einhebung von Parkgebühren verdient hat oder wie viel Förderungen an Vereine ausbezahlt werden. Eine super Sache, immerhin geht es ja um öffentliche Gelder und hier sollte sich die ein- oder andere Gemeinde ein Beispiel nehmen. Wo sich die Stadt aber ein Beispiel nehmen sollte, ist an der Transparenz im Gemeinderat. Politik wird nämlich seit geraumer Zeit nur mehr hinter verschlossenen Türen im Stadtrat gemacht und das liegt an der Patt-Situation im Gemeinderat. Von diesen stundenlangen Diskussionen, die zum politischen Konsens führen müssen, bekommen die Bürger ziemlich wenig mit. Der Beschluss im Gemeinderat ist dann meistens nur mehr Formsache. Auch so intransparent kann Transparenz sein.