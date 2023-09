Verkehr mit Konzept

Fehlende Parkplätze, Diskussionen um Fußgängerzonen, immer mehr Radwege, die ins Zentrum führen: Oberwart ist nicht die einzige Stadt, die Autos aus dem innersten Kreis verbannen will. Städte wie Laibach, oder Amsterdam haben vorgezeigt, wie das funktionieren kann, aber ob das auch in Oberwart umsetzbar ist, erscheint fraglich. Eine Fußgängerzone ist nicht möglich, da müsste der Verkehr an Schulen vorbei und durch Wohngegenden geleitet werden. Eine Einbahn ist Unsinn, weil das den Verkehr nicht rausbringt. Eine Begegnungszone ist heikel, weil die zu Stau führen kann. Das Ding ist dreh- und wendbar, klar, aber eine Tempo 30 Zone ist die einzige Möglichkeit, den Verkehr zu beruhigen. Tempo 30 gepaart mit Tempo 20 im Bereich Rathaus. Nur das macht Sinn. Und darum der Appell an die Gemeindeverantwortlichen, dies auch umzusetzen. Als Start eines Verkehrskonzeptes für die Innenstadt. Dass der Busbahnhof aus dem Zentrum raus muss, ist Grundvoraussetzung dafür. Da gibt es keine zwei Meinungen.