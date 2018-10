Ein großes Freizeitangebot ist ein unschätzbarer Wert für eine Stadt. Oberwart ist in dieser Hinsicht auf einem guten Weg. Das Angebot, wie beispielsweise der „Escape Room“, der einen in andere Welten entführt und Geschick erfordert, um wieder herauszufinden, ist einzigartig im Südburgenland. Die Menschen wollen unterhalten werden und haben dazu auch viele Möglichkeiten, denn an Freizeitangeboten mangelt es in Oberwart nicht.

Genauso wie die Stadt, hat sich auch ihr Freizeitwert entwickelt. Seit der Eröffnung des Diesel Kinos vor zehn Jahren noch ein Stückchen mehr. Abgesehen vom Kinovergnügen, gibt es eine Minigolf-Anlage und jetzt auch eine Elektro-Kartbahn. Und zum Kino-Jubiläum gibt es für die Besucher eine neue Innovation um 200.000 Euro. Der Kinosaal Nummer 1 wird mit „Dolby Atmos“ ausgestattet, der neuesten Technik im Bereich der Bildqualität. Das Oberwarter Dieselkino wird damit eines von vier Kinos österreichweit, das seinen Besuchern diese hohe Form der Unterhaltungstechnik bietet.

Diese Vielfalt der einzigartigen Angebote steigert die Attraktivität der Stadt und auch das Wohlbefinden der Bürger. Und diese Vielfalt lockt auch neue Gäste nach Oberwart.