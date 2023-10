Vorhang auf, Wagner ab

Erfolgsdruck lähmt die künstlerische Phantasie und mit finanziellem Druck im Rücken schafft sich das Theater Stück für Stück selbst ab. Dieses Horrorszenariomacht sich auf vielen Bühnen breit und wenn vermeintliche Grenzgänger dann auch noch zu künstlerischen Tagespendlern werden, war es das meistens auch schon. Peter Wagner ist so ein Grenzgänger. Einer der aufmuckt, wenn es die Stimme zu erheben gilt. Auch gegen das Land und seine Verantwortlichen und umso erstaunlicher ist es, dass er nun Rückendeckung von ganz oben bekommt. Für eine neue Theateridee, die in seinen Hirnwindungen schon seit 30 Jahren spukt. Wagner gibt die Themen vor, er verfolgt ein Kuratorenmodell, will keine schubladisierte Stücke lesen, sondern Geschichten mit Autor-Innen erarbeiten. Es geht um versteckte Themen in der Wirklichkeit, die dem Land zurück gegeben werden. Ohne Zensur, davon kann man ausgehen. Und was rauskommt, weiß niemand. Ein mutiger Schritt des obersten Kulturbeauftragten des Landes. Hut ab Herr Doskozil.