Die Besetzung einer vierten Kassenstelle in Oberwart ist zur Mammutaufgabe geworden. Das jetzt, das kleine Unterwart dem großen Oberwart noch eine Kassenstelle abspenstig macht, zeigt die Brisanz einmal mehr. Nach 14 erfolglosen Ausschreibungen hat die Ärztekammer besagte Stelle nach Unterwart abgezogen. Dort gibt es bereits einen Bewerber. Für die Versorgungsregion bedeutet das zwar, dass es künftig wieder einen Arzt mehr gibt und die Ärzteschaft, die ohnehin alle Hände voll zu tun hat, kurzfristig aufatmen kann. Das Thema selbst ist aber noch nicht gegessen. In einer Stadt mit mehr als 8.000 Einwohnern keine Mediziner zu finden, scheint paradox, auch im Hinblick auf die zuletzt zugesagte Förderung für Mediziner. Handlungsbedarf ist hier dringend gefragt, bevor der Ärztemangel zu einem chronischen Problem in der Stadt wird und das örtliche Krankenhaus zur Anlaufstelle Nummer 1 wird, wenn der Hals kratzt.