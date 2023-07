Wo ein Wille, da ein Weg

Bis zu 100 Personen besuchen täglich den Sonnenmarkt. Aber nicht nur die Schlange an der Kasse wird täglich länger, sondern auch die Liste jener Menschen, die sich vor Kurzem noch nicht einmal getraut haben, den Sonnenmarkt von außen anzusehen. Die Teuerung – die Inflation liegt in Österreich deutlich über dem Schnitt der Eurozone – zwingt die Menschen sogar dazu, den Schritt in den Sozialmarkt zu wagen, denn sonst würde der Esstisch so manchen Haushalts leer bleiben. Die Kunden sind Rentner, die kürzlich noch auf Urlaub gefahren sind oder Familien, die trotz Berufstätigkeit beider Eltern zu wenig haben, um Kind, Hund und Kegel mit Essen zu versorgen. Umgekehrt gibt es aber noch immer viel zu viele, die es sich leisten können, das halbe Brot vom Vortag einfach in der Brotdose zu vergessen, um es dann am dritten Tag wegzuschmeißen. Und genau hier ist der Hund begraben. Was es braucht: Maßnahmen gegen die Teuerung, aber auch einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln, denn schlechtes Gewissen alleine reicht nicht.