Wir sind alt, aber wir leben“. Dieser Satz einer Bewohnerin am Dr.- Emmerich-Gyenge-Platz in Oberwart macht Gänsehaut. Und wenn man sieht, mit welcher Konsequenz die Senioren um „ihren“ Supermarkt kämpfen, dann macht das fast sprachlos. Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn sie mit ihren Gehhilfen, Rollatoren und Rollstühlen auffahren, um für das letzte bisschen an Mobilität, das ihnen noch geblieben ist, zu kämpfen. Und sie wenden sich an die Presse, weil sie Vertrauen haben. In eine faire Berichterstattung, die es ihnen ermöglicht, Argumente zu liefern. Und jetzt würden sie sogar demonstrieren. Nicht gegen die Coronaimpfung, oder für das Klima. Sondern um ein Grundbedürfnis für ein Leben in Würde. Das macht traurig.

Natürlich hat ein Lebensmittelkonzern auf Zahlen und Umsätze zu schauen, aber wenn ein Konzern die Dichte seiner Filialen erhöht, verteilt sich der Umsatz. Da können die Senioren, die sich um die Filiale ansiedelten, nichts dafür. Naturvölker verehren ihre alten Weisen, wir schieben sie ab. Hören wir doch endlich auf damit.