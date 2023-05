Zeit, Danke zu sagen

Stefan Wessely ließ seinen Tränen hemmungslos freien Lauf. Bernd Kager tat es ihm gleich und man war selbst kurz davor mitzuweinen: Am Freitagabend holte sich der SV Oberwart nach einem 2:1 über St. Margarethen den Burgenlandliga-Meistertitel. Das war nach einer kaum zu toppenden Saison keine Überraschung mehr und dennoch fiel eine kleine Last von den Beteiligten ab. Die war natürlich eher positiv konnotiert, aber dennoch nicht minder anstrengend für den Kopf. Über eine Dekade prägten einige Spieler diesen Klub und die südburgenländische Amateur-Kickerei – mit einer menschlichen Klasse, die der fußballerischen vermutlich sogar noch etwas überlegen ist. Zuvorkommend, nett, bescheiden und immer da, wenn es etwas brauchte, trugen viele den Geist in einer beeindruckenden Form weiter. Und dafür gilt es einmal, Danke zu sagen! Das erneute Ostliga-Abenteuer wird kein Zuckerschlecken, aber an der SVO-Integrität ist nicht zu rütteln. Denn da ist die Saat für die Nachfolger schon gelegt.