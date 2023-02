Nur kein Risiko

Die Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB) wird den neuen Schulcampus in Oberwart errichten. Dafür hat sich der Gemeinderat einstimmig ausgesprochen. Genau diese Einstimmigkeit ist es für Stadtchef Georg Rosner (ÖVP), die man beim größten Projekt in der Geschichte der Stadt auch gebraucht hat. Es sei ein Symbol, dass man den Weg gemeinsam beschreitet, so Rosner.

Für die SPÖ, die davon spricht, sich bei der Umsetzung durch die PEB politisch durchgesetzt zu haben, geht es allen voran um Transparenz und eine Kostenobergrenze. Finanziell heißt es für die Stadt, so oder so, den Gürtel in den nächsten Jahren enger zu schnallen. In die Zukunft der Kinder, deren Bildung und die nötige Infrastruktur kann man aber eigentlich nie genug investieren — auch oder vor allem in Krisenzeiten. Dass man mit einem Partner auch das Risiko einer Kostenexplosion dämmt, ist ein doppelter Vorteil.