Die Schützenhilfe von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil habe er dankend abgelehnt: Mit diesem Satz im BVZ-Interview sorgt Oberwarts SPÖ-Bürgermeisterkandidat Michael Leitgeb für große Ohren.

Der politische Quereinsteiger will seinen Wahlkampf in der Stadt und bei den Menschen führen und nicht auf der politischen Bühne des Landes. Themen hat er dazu einige aufs Tablett geworfen, unter anderem den Bau der Volksschule, den er zwar als unerlässlich sieht, sich als Alternative aber die Revitalisierung des Internats hätte vorstellen können.

Mit seinen Aussagen begibt sich Leitgeb damit schon zu Beginn seiner politisches Karriere auf Glatteis, zumindest wenn es um seine Formulierungen geht.

Für die künftige Zusammenarbeit im Gemeinderat heißt das aber auch, dass die ÖVP mit mehr Gegenwind rechnen muss. Was die Stadt aber in Zukunft auch braucht, ist finanzielle Unterstützung vom Land, wenn man all diese Wahlversprechen umsetzen will und da ist Schützenhilfe gefragt.