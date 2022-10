So einfach!

Das Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Zuhause, in öffentlichen Einrichtungen und auch im Diesel Kino in Oberwart muss Energie gespart werden.

Im Kino hat man sich jetzt dazu entschlossen, den Dienstag zum Energiespartag zu machen und öffnet bis auf Weiteres nicht mehr. Für die Kundinnen und Kunden soll das die angenehmste Form des Sparens werden.

Der Dienstag sei, so die Betreiber, der schwächste Tag in der Woche. Außerdem habe man sich entschlossen, die hohen Energiepreise nicht mit höheren Ticketpreisen an die Kunden weiter zu geben und daher gehe man diesen Schritt.

Ein Beispiel, das Schule machen sollte, auch im privaten Bereich. In den Hochzeiten der Coronakrise war es die Rücksichtnahme auf vulnerable Gruppen, die Verzicht forderte. Jetzt ist es die Energiekrise, die von den Menschen ein Zusammenrücken fordert.

Und wenn Verzicht und enger Zusammenrücken bedeutet, dienstags nicht ins Kino zu gehen, dann ist das verkraftbar.