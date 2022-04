Der Kuschelkurs im Oberwarter Gemeinderat ist nicht nur für Kenner ein seltenes Ereignis. Tatsächlich ist die Einigkeit in der politischen Landschaft der Stadt überdurchschnittlich groß, aber lauter einstimmige Beschlüsse stehen dennoch extrem selten auf Tagesordnung.

Wie auch immer, so geschehen in der letzten Sitzung. Dass der Kuschelkurs aber zur Gewohnheit wird, davon ist in Zeiten von Gemeinderatswahlen nicht auszugehen. Und genau diese, wirft bereits ihren Schatten voraus.

Die SPÖ hat nämlich sechs Monate vor dem Wahlsonntag im Herbst ihr Team präsentiert. Die ÖVP wiederum ließ in einer Aussendung in Richtung SPÖ wissen, dass man sich lieber auf die Arbeit konzentrieren solle, anstatt unnötig früh Wahlkampf zu betreiben.

So oder so: Wahlkampf machen beide Parteien bereits, bewusst oder unbewusst. Dass die Protagonisten im aktuellen Gemeinderat und viele der zukünftigen Politiker aber nicht die selben sein werden, wäre eine Erklärung.