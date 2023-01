Am Wochenende steht in Österreichs Basketball das erste echte Saison-highlight an – und die südliche Bezirkshauptstadt Oberwart ist mittendrin. Die Gunners sind am Samstag und Sonntag Veranstalter des Cup-Final Fours in der Sporthalle Oberwart. Und sie spielen freilich selbst mit.

Am Samstag um 17 Uhr treffen die Oberwarter im Semifinale auf Gmunden. Am Sonntag will man dann im Finale stehen (wo es wohl gegen Vienna ginge) und dieses auch gewinnen. Dass das schwer wird, dessen ist sich die Crew bewusst. Unmöglich ist es aber nicht, noch dazu scheint der Bewerb den Gunners auf den Leib geschneidert.

Bereits fünfmal kürten sich die Oberwarter zum Cup-Sieger. Gemäß der aktuellen Saison sind Vienna und Gmunden die Favoriten, mit einem guten Matchplan kann das Team von Horst Leitner aber das Kunststück „Sechster Cupsieg“ schaffen. Was es auch braucht: viele Gunners-Fans! Deshalb kann die Devise ab Samstag nur lauten: Alle in die Halle!