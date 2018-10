Wo soll der Pinkafelder Erfolgslauf noch hinführen? Derzeit rangiert die Elf von Cheftrainer Florian Hotwagner auf dem zweiten Rang in der Burgenlandliga und am Wochenende kommt es zu einer Konstellation, die dem Traditionsklub noch einmal entgegenkommen könnte. Tabellenführer Draßburg reist zum Dritten aus Leithaprodersdorf und bei einem etwaigen Remis – sofern der SCP seine Aufgabe gegen Bad Sauerbrunn positiv bewältigen sollte – könnte man drei Runden vor Ende der Hinrunde nach ganz Großem greifen. Viel Konjunktiv, aber ein möglicher Herbstmeistertitel wäre eine Bestätigung vieler Mühen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Pinkafelder vor zehn Jahren noch im Mittelfeld der 2. Liga Süd herumkrebsten und näher an der 1. Klasse denn an vermeintlichen Regionalliga-Träumen waren.

Dieses Beispiel zeigt aber, was mit einer Vision und konsequentem Handeln möglich ist. Dabei gab es viele Wellentäler, strittige Entscheidungen, einiges an Kritik und auch Rückschläge, aber nun bekommen die Verantwortlichen vieles zurück, was man sich in der Vergangenheit vorgenommen hatte. Diesen Enthusiasmus braucht es auch weiterhin. Wobei klar ist, dass SCP-Verantwortliche für einiges stehen, aber sicher nicht für fehlendes Herzblut. Und so kann die Zukunft nur positiv aussehen.