Das Risiko eines echten Worst Case.

Denkt man an einen Boxkampf, wird zwischen dem SV Welgersdorf und dem Burgenländischen Fußballverband (BFV) die nächste Runde eingeläutet. Zur Vorgeschichte: Welgersdorf stieg mit Loipersdorf und Oberschützen aus der 1. Klasse Süd in die 2. Klasse ab.

Alle drei Klubs stammen aus dem Bezirk Oberwart, also musste der Überhang an Süd A-Klubs behoben werden. Welgersdorf (und Wolfau) traf aufgrund der „nähesten“ Distanz das Schicksal, beide mussten in die 2. Klasse Süd B. Bei der Gruppensitzung bestätigten die Klubs dann die neue Einteilung – 13 Klubs in der 2. Klasse Süd A, 12 in der 2. Klasse Süd B. Auch die Auslosung wurde bereits durchgeführt. Dass der Vorstand des SV Welgersdorf jetzt ein Zivilgericht einschaltet, ist riskant. Der Verein erhofft sich damit, noch vor dem Meisterschaftsstart eine einstweilige Verfügung zu erwirken, um so in der 2. Klasse Süd A (wohl stets gegen den jeweils spielfreien Klub der aktuellen 13er-Liga) antreten zu können.

Klar ist aber auch, dass in weiterer Folge der Verband dagegen ebenfalls den Rechtsmittelweg einschlagen wird. Wird einem BFV-Protest gegen eine mögliche einstweilige Verfügung während der Meisterschaft erfolgreich stattgegeben, wäre Welgersdorf vom laufenden Spielbetrieb ausgeschlossen. Und dieses Szenario wäre dann ein echter Worst Case für den Klub.