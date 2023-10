Die Regionalliga Ost hat es in sich

Als souveräner Meister der Burgenlandliga trat der SV Oberwart über den Sommer den Weg zurück in die Regionalliga Ost an. Nach den Top-Transfers von Patrick Farkas, Michael Huber und Lukas Ried glaubten viele, dass die Oberwarter auch in der Ostliga gleich für Furore sorgen. Den Verantwortlichen war jedoch sofort klar, dass diese ein hartes Pflaster ist. Das zeigt sich aktuell Woche für Woche. Zuletzt spielten die Oberwarter gegen die Wiener Viktoria eine nahezu perfekte Partie, gingen am Ende aber als 1:2-Verlierer vom Platz. Auch gegen Krems oder Neusiedl erlitt man gleiches Schicksal. Mit Marchfeld, Leobendorf, Rapid II und dem Wiener Sport-Club warten bis zur Winterpause nun noch vier harte Aufgaben. Aktuell hält man bei 13 Punkten – zwei Siege im Herbst würden wohl noch guttun. Dass man in der Liga mithalten kann, hat man bereits bewiesen, oft fehl(t)en nur Kleinigkeiten. Jetzt wird es aber wichtig sein, auch wieder eine Führung über die Zeit zu bringen. In der starken RLO oft gar nicht so einfach.