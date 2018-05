Die Zeit ist reif, es zu entscheiden.

Nur noch wenige Tage bleiben, ehe das entscheidende Wochenende der BVZ Burgenlandliga über die Bühne geht. Fix abgestiegen ist dabei noch niemand, dafür kämpfen im Gegenzug von Platz elf, den derzeit Horitschon inne hat, bis zum Schlusslicht aus Klingenbach, sechs Vereine um zwei freie Plätze, die eigentlich keiner haben will. Ein Abstieg? Sicher kein Beinbruch, aber wieder aufzusteigen ist oft doppelt schwer. Da gibt es viele Beispiele, die das bestätigen. Aus südlicher Sicht sind mit dem ASK Kohfidisch und dem SV Neuberg noch zwei Vereine in der Verlosung.

Die bessere Ausgangsposition haben sicher die Fidischer, die sich schon mit einem Sieg gegen Klingenbach aller Sorgen entledigen könnten. Aber selbst bei einer Niederlage geht es dann noch nach Stegersbach, die in dieser Rückrunde fast nie Normalform erreichten und sicher schlagbar sind. Fazit? Fidisch bleibt oben, auch wenn es am Samstag in die Hose gehen sollte.

Ähnliches gilt auch für Neuberg, die ein gutes Frühjahr kicken und viele Sympathien zurückgewannen. Jetzt gilt es, die letzten Schritte zu gehen, den vollen Fokus auf Deutschkreutz zu richten und zumindest nicht zu verlieren. Gut möglich, dass selbst ein Punkt Chancen offenlässt, auch wenn ein Auswärtssieg zu präferieren wäre. Unmöglich ist der nicht.