Dreikampf ohne Favorit

Schlusslicht FC Andau (6 Punkte) legte mit Andreas Stieber, Richard Lasik, Tomas Stasik und Elvedin Buljubasic vierfach vor, der Vorletzte aus Rudersdorf (8 Punkte) zog mit Stürmer Flamur Muleci einfach nach.

Nur der im Herbst punktetechnisch knapp besser performende SV Güssing (9), Liga-14ter, blieb personell unverändert. Dort wird nicht mehr viel passieren, was auch für die anderen beiden gilt. Punktuelle Verstärkungen und Kader-Vertrauen lautet die Devise. Damit will das Trio der höchsten Liga des Landes erhalten bleiben– und andere noch in den Strudel mit hineinziehen.

Wirklich groß ist der Abstand nach oben nicht, so hat Schattendorf einen Polster von „nur“ vier Zählern auf Güssing. Trotzdem ist ein Dreikampf um ein Nichtabstiegs-Ticket am wahrscheinlichsten. Steigt kein rot-goldenes Team aus der Ostliga ab, müssen nur zwei Burgenlandligisten runter. Hier wird das konstanteste Team die Nase vorne haben. Darin steckt das meiste Potenzial.