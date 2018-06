Es herrscht wieder Aufregung im burgenländischen Amateur-Fußball, denn zuletzt wurde die 2. Klasse aufgrund der Diskrepanz zwischen A und B Süd neu strukturiert. Dabei hatte man Pech, denn aus der 1. Klasse Süd stiegen 2017/18 nur Vereine aus dem Oberwarter Bezirk ab und zudem stellte Güttenbach auch noch seinen Spielbetrieb ein. So wären in der südlichsten Klasse des Burgenlandes nur noch zehn Vereine vertreten gewesen, während die A-Klasse 15 Klubs gezählt hätte.

Zum Handkuss kamen nun der SV Wolfau, der schon damit rechnen musste und auch der SV Welgersdorf, der aufgrund der Kilometer näher als Deutsch Schützen liegt. Diese Entscheidung wurde dem SVW in der letzten Woche mitgeteilt, worauf es nicht lange dauerte, ehe man einen Antrag beim BFV einreichte und sich weitere Schritte vorbehielt. Ob das etwas bringt, sei dahingestellt, wobei sich der Verband zumindest fragen muss, warum man die Welgersdorfer nicht vorab kontaktierte und grob darauf vorbereitete.

Diese fühlten sich vor vollendete Tatsachen gestellt und so ist die Reaktion aus emotionaler Sicht verständlich. Rechtlich wird nüchtern betrachtet trotzdem nicht viel drin sein. Daher zählt nun, das sportliche Schicksal anzunehmen, egal in welcher Klasse – und auch wenn es noch so schwer fällt.