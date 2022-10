Es kribbelt ja doch wieder

Müde von der Kickerei sei er gewesen, die Zeit zuhause habe er genossen, auch weil diese in den letzten Dekaden rar gesät war: Ludwig „Wiggerl“ Tuba, der selbst lange höherklassig spielte und dann auch viele burgenländische Vereine betreute, kehrte am Wochenende als Trainer zum UFC Markt Allhau zurück.

Kurzfristig, denn Tubas Bedingung war, es nur für die letzten vier Hinrundenspiele zu machen. Der Burgenlandligist lief dabei seinen eigenen Erwartungen hinterher und der Spagat, den Spielertrainer Ervin Bevab zu bewältigen hatte, ist einer der schwierigsten in verantwortlicher Position überhaupt.

So war es keine Entscheidung gegen Bevab, sondern eine für Tuba, der in dieser Phase genau der richtige Mann für den Liga-13. ist. Schon in Rudersdorf siegte man mit 4:2 und hat noch drei Gegner, die 2022 positiv beenden könnten. Und dann? Dann kann man die Lage wohl trotzdem neu sondieren. Denn wer Tuba kennt, weiß, dass es ja doch wieder kribbelt.