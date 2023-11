Das burgenländische Fußball-Unterhaus geht vor der Winterpause in seine entscheidende Phase. Und einige heiße Entscheidungen stehen noch an. Eine davon in der 1. Klasse Süd. Es ist die wohl heißeste – am Samstag ab 14 Uhr kommt es zum direkten Duell um die Herbstmeisterschaft zwischen dem ASK Oberdorf und dem SK Unterschützen, der seit kurzem auf die Dienste von Patrick Tölly als Trainer setzt. Die Unterschützer halten genauso wie Oberdorf bei 25 Punkten und stehen nur aufgrund eines geschossenen Tores mehr auf dem ersten Tabellenplatz. Fest steht, wer das letzte Spiel vor der langen Winterpause gewinnt, ist Herbstmeister. Spannend wird es bei einem Unentschieden, dann könnte Bad Tatzmannsdorf, vorausgesetzt die Kurstädter gewinnen, noch an den beiden vorbeiziehen und sich die Winterkrone aufsetzen. So oder so: Die Tatsache, dass es in der letzten Runde zu einem „Decider-Spiel“ kommt, ist einfach nur top – für die Vereine, die Fans und alle! Fußballerherz, was willst du mehr?