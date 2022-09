Gemeinsam aus dem Tal

Krisensitzungen, Telefonate, Analysen, Einzelgespräche und noch viel mehr: Beim SV Güssing war nach dem verpatztem Burgenlandliga-Saisonstart alles mit dabei.

Vor allem das 0:5 gegen Deutschkreutz und das gleich darauffolgende 0:6 bei Aufsteiger Andau setzte dem GSV-Werkl zu. So akut, dass Cheftrainer Christoph Herics der Vereinsführung schon seinen Rücktritt anbot und diese dankend ablehnte.

Zuletzt sollte die Belohnung für das Vertrauen mit einem 1:0-Derbysieg über Kohfidisch folgen. Nur der erste Saisonerfolg, der aber weitreichende Konsequenzen haben könnte.

Nicht so sehr, weil man am morgigen Freitag bei Leader Parndorf gleich planmäßig nachlegen wird, sondern es ein Zeichen war, dass der GSV auch in schweren Momenten zusammenstehen kann.

Mit einem Herics, der seinen Job als Coach intensiv lebt, vorneweg marschiert und das Vertrauen der Klubführung genießt. Nur so kann man auch gemeinsam aus einem Tal herausgehen.