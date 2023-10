Heuer kann es für Unterschützen mit dem Aufstieg klappen

Neun Runden sind in der 1. Klasse Süd bisher gespielt. Und die Saison ist von vielen Überraschungen geprägt. Dass sich beispielsweise der ASK Schlaining derart schwer tut, war nicht zu erwarten. Und dass Loipersdorf, das derzeit auf dem zweiten Platz steht, Zuberbach oder Oberdorf so gut performen, kommt auch etwas überraschend. An der Spitze – das ist wohl am ehesten noch die Papierform – steht nach neun Runden der SK Unterschützen. Die Unterschützer performten schon in den vergangenen Jahren immer gut, mit dem Aufstieg sollte es aber nie funktionieren, Stichwort Corona-Abbruch in den Jahren 2020 und 2021, Platz drei in der Saison 2021/22 und Platz drei in der Spielzeit 2022/23. Heuer sieht es nach neun Runden gut aus. Und wohl auch über die ganze Saison sind die Unterschützer am stärksten und konstantesten einzuschätzen. Der Aufstieg wäre auch mehr als verdient. Für eine fixe Prognose ist es freilich zu früh. Dafür ist die 1. Klasse Süd trotzdem zu sehr eine Wundertüte.