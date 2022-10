Konstanz sei Dank

Eine „geile Liga“, die ungemein „ausgeglichen“ ist und wo „jeder jeden schlagen“ könne: Diese Zitate fielen in den vergangenen knapp drei Monaten von den diversen Vereinsvertretern der 2. Liga Süd öfters.

Am Wochenende endet nun das erste Kapitel namens Hinrunde und zwei Teams kristallisierten sich trotz der generellen Ausgeglichenheit als Herbstmeister-Anwärter heraus. So führt der SC Grafenschachen, der im Sommer mit Dominik Luif und Michi Strobl zwei Eckpfeifer verpflichtete und von einer Mittelfeld-Truppe zu einem Titel-Anwärter mutierte, die Tabelle an.

Erster Verfolger ist die SpG Edelserpentin, die schon länger vorne mitspielt. Mit einem Sieg in Jennersdorf könnte sich der SCG nun für eine tolle Hinrunde belohnen. Das wird zwar schwer genug, noch im Frühjahr verlor man in der südlichsten Bezirkshauptstadt mit 0:6, wäre aufgrund der Konstanz aber verdient. Die hatte man der qualitativ teils gleich starken Konkurrenz eben auch voraus.